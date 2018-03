BERLIN (dpa-AFX) - Der künftige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich zum Ziel eines weiteren Verzichts auf neue Schulden im Bundeshaushalt bekannt. "Wir haben uns alle gemeinsam die "Schwarze Null" vorgenommen", sagte der designierte Vizekanzler am Montag in Berlin. Die Festschreibung im Koalitionsvertrag sei auch "kein Verhandlungserfolg von irgendwem" gewesen. "Das fanden alle von selber richtig", betonte er. "Das ist unser Ziel, das wir erreichen wollen, und das verfolge ich auch." In der Union waren Warnungen vor einem Abrücken von einem ausgeglichenen Etat laut geworden, weil das bisher CDU-geführte Ressort künftig von der SPD geleitet wird./sam/bk/rm/hoe/ted/DP/zb

AXC0187 2018-03-12/13:21