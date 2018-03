Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Pfizer verkauft ein in der Entwicklung befindliches Schizophrenie-Medikament für bis zu 590 Millionen US-Dollar an Biogen. Der Deal sieht eine Vorauszahlung von 75 Millionen Dollar und bis zu 515 Millionen für potenzielle Meilenstein-Zahlungen sowie Lizenzgebühren vor.

Sicherheitsprofil und Wirkung der Behandlung seien in den klinischen Studien der Phase 1b "akzeptabel" gewesen, so Biogen. Eine Phase-2b-Studie will Biogen in der zweiten Jahreshälfte 2018 initiieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2018 07:56 ET (11:56 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.