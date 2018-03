In Kataloninen soll Jordi Sánchez weiter in U-Haft bleiben muss. Dagegen legt der Separatist nun Berufung beim Obersten Gericht ein.

Die Anwälte des katalanischen Präsidentschaftskandidaten Jordi Sánchez haben am Montag beim Obersten Gericht in Madrid Berufung gegen die Entscheidung eingereicht, dessen Antrag auf vorübergehende Entlassung aus der Untersuchungshaft abzulehnen. Der Ex-Chef der separatistischen Organisation ANC hatte den Antrag gestellt, um an der geplanten Parlamentsdebatte zu seiner Einsetzung teilzunehmen.

Der zuständige Richter Pablo Llarena hatte das Gesuch vergangene Woche ...

