Die Ausgaben für die kürzlich übernommene HSH Nordbank holt J.C. Flowers beim Börsengang eines niederländischen Geldhauses wieder rein.

Kurz nach der Übernahme der HSH Nordbank macht J.C. Flowers bei der niederländischen Bank NIBC Kasse. Beim Börsengang will sich Flowers von bis zu 30 Prozent an dem Institut trennen und damit bis zu 450 Millionen Euro einnehmen, wie das niederländische Geldhaus am Montag mitteilte. ...

