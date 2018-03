LONDON (dpa-AFX Broker) - Das japanische Analysehaus Nomura traut den Aktien des Chipkonzerns Micron Technology mittelfristig fast eine Kursverdoppelung zu. Analyst Romit Shah hob in einer am Montag vorliegenden Studie das Kursziel von 55 auf 100 US-Dollar an und bekräftigte seine "Buy"- Einstufung. Nach der jüngsten Kurskonsolidierung dürften die Papiere vor einem weiteren Ausbruch nach oben stehen, schrieb der Experte. Die Preise für DRAM-Speicher dürften im zweiten Quartal wieder zulegen Hinzu dürfte eine erstmalige Dividende und womöglich ein Aktienrückkaufprogramm kommen.

Die Aktien hatten am Freitag mit 54,59 Dollar geschlossen. Bis zum Kursziel von 100 Dollar sind amit rund 83 Prozent Luft nach oben./mis/das

Datum der Analyse: 12.03.2018

