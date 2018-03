Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format unter http://www.presseportal.ch/de/pm/115074/100813265 heruntergeladen werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit unter: http://www.presseportal.ch/de/pm/115074/100813265 -



Die Balluun AG, ein international führender Social-E-Commerce-Anbieter, hat den erfahrenen Branchenspezialisten Paul Woodward in den Beirat berufen



Paul Woodward ist Gründer und Präsident von Paul Woodward Advisory. Er verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung in der Strategie- und Unternehmensberatung für die globale Event- und B2B-Medienbranche. Bis zur Gründung von Paul Woodward Advisory war er Geschäftsführer von UFI, dem Weltverband der Messewirtschaft, und verantwortlich für alle UFI-Aktivitäten und -Veranstaltungen sowie die UFI-Büros in Paris, Hongkong und Sharjah (VAE). Davor war er während 25 Jahren in Hong-kong tätig, unter anderem gründete er die Business Strategies Group Ltd. (BSG), ein Business Intelligence- und Strategieberatungsunternehmen für die Event- und Medienbranche, und zeichnete als Re-gional Manager verantwortlich für die Aktivitäten von UFI Asia/Pacific. In den 1990er Jahren war Paul Woodward als Direktor des US-Fachverlags Miller Freeman Inc. zuständig für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder in Asien. Miller Freeman gehört heute zum international tätigen B2B-Event-Unternehmen UBM plc mit Sitz in London.



Roland Kümin, CEO von Balluun, erklärte: «Mit seiner grossen Erfahrung, seinem Branchen Know-how und seinen internationalen Kontakten ist Paul eine massgebliche Verstärkung für Balluun. Gemeinsam werden wir die Lancierung unsere einzigartigen Social-E-Commerce-Lösungen beschleunigen und den Gross- und Detailhandel dabei unterstützen, sich digital zu vernetzen und erfolgreich Geschäfte auf unseren White-Label-Plattformen zu tätigen.» Paul Woodward ergänzte: «Ich freue mich sehr, Balluun als Mitglied des Beirats zu unterstützen. Ballu-un hat sich als ein führender Anbieter von digitalen B2B-Marktplätzen etabliert und bietet Eventveran-staltern, Branchenverbänden und Unternehmen attraktive B2B-Marktplätze, auf denen sie über das ganze Jahr und rund um die Uhr effizient Produkte und Dienstleistungen austauschen können.»



Balluun - Powering the Future of Business Networks



Balluun ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Social E-Commerce im B2B-Markt. Mit ihren flexiblen Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) unterstützt Balluun den weltweiten B2B-Handel rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr mit branchenspezifischen digitalen Marktplätzen. Balluun ermöglicht es Grosshändlern, Einzelhändlern, Lieferanten, internationalen Brands und Einkäufern jeder-zeit miteinander zu kommunizieren und effizient Geschäfte zu tätigen.



Mit Hauptsitz in Zürich und eigenen Niederlassungen in den USA im Silicon Valley und in New York, in Hongkong, in Lausanne und in London arbeitet Balluun eng mit der internationalen B2B-Community zusammen. Balluun verfügt über eine leistungsfähige Technologie, eine offene und skalierbare Cloud-Lösung sowie eine weltweite Marketing- und Supportorganisation. Ihre Social-E-Commerce-Plattform "Balluun365" ermöglicht es, einfach und kostengünstig digitale Marktplätze mit einer vollständig inte-grierten sozialen Architektur aufzubauen und beliebig zu skalieren. Mit ihrem dreistufigen System, einer lebendigen Social Community, einem dedizierten digitalen Showroom und einer state of the art Transaktionsebene unterscheidet sich "Balluun365"deutlich von linearen E-Commerce-Lösungen. Mehr unter: www.balluun.com



OTS: Balluun AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115074 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115074.rss2



Pressekontakt: Laura Mattiucci Domain Director +41 44 396 38 33 lauram@balluun.com www.balluun.com