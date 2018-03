Hannover - Der EZB-Rat hat auf seiner Märzsitzung einen weiteren kleinen Schritt auf dem langfristig angelegten Ausstiegspfad unternommen, so die Analysten der Nord LB.Die Leitzinsen seien zwar wie erwartet unverändert geblieben und auch das Volumen der Nettoanleihekäufe im Rahmen des Expanded Asset Purchase Programme (EAPP) von monatlich EUR 30 Mrd. werde bis September auf dem bisherigen Niveau belassen. Die Währungshüter hätten aber einstimmig beschlossen, den Easing Bias in der Forward Guidance zum EAPP, wonach die Nettoankäufe bei Bedarf hinsichtlich Dauer und/oder Umfang ausgeweitet werden könnten, fallenzulassen. Diese Frage sei schon auf den vorherigen Sitzungen thematisiert worden. Dennoch sei zumindest das Timing nach den zuvor volatileren Marktbewegungen und angesichts neuer Risiken in Form der von Donald Trump angekündigten Strafzölle und des Wahlergebnisses in Italien schon eine kleine Überraschung gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...