RESEARCH/IR: Innogy bedeutet für Eon-Altaktionäre Verwässerung

=== Einstufung: Bestätigt Halten Kursziel: Bestätigt 9,50 Euro ===

Die Einigung zwischen Eon und RWE wird nach Einschätzung von Independent Research (IR) zu einer Neuaufstellung von Eon führen. Den Analysten erscheint das Vorhaben insgesamt als schlüssig, allerdings bringe es für Eon-Altaktionäre eine Verwässerung mit sich. Was die Zustimmung der Unternehmensgremien betrifft, so gebe es bei RWE eine Hürde, da kommunale Aktionäre und Arbeitnehmervertreter Bedenken äußern dürften. IR weist darauf hin, dass die Aktivitäten von Eon und Innogy strukturell und regional ähnlich seien.

RESEARCH/LBBW: Transaktion macht für Eon und RWE strategisch Sinn

=== Eon Einstufung: Bestätigt Hold Kursziel: Bestätigt 11,00 Euro RWE Einstufung: Bestätigt Buy Kursziel: Bestätigt 19,70 Euro ===

Die geplante Transaktion mit Eon mache für RWE strategisch aus mehreren Gründen Sinn, heißt es von der LBBW. So werde das Stromerzeugungsgeschäft um den Bereich Erneuerbare Energien erweitert, dass gute Wachstumsperspektiven biete. Zudem werde der Anteil an reguliertem Geschäft erhöht. Auch sollte der politische Druck abnehmen, weil RWE nicht mehr ein reiner konventioneller Stromerzeuger sei. Kartellrechtlich erwarten die Analysten keine Probleme, da sie im Erzeugungs-Segment, also konventionelle und erneuerbare Energien, einen starken Wettbewerb sehen.

Der Deal ergebe auch für Eon Sinn, obwohl das Unternehmen eine Übernahmeprämie von rund 16 Prozent zahlen müsse. Die Analysten erwarten, dass neben der Stärkung des Netzgeschäftes vor allem der Fokus auf der Hebung von Synergien liegen werde.

RESEARCH/Investec überprüft für Eon die Kaufempfehlung

=== Einstufung: Wird überprüft (Buy) Kursziel: Wird überprüft (12 Euro) ===

Die Analysten von Investec halten die beabsichtigte Übernahme des RWE-Mehrheitsanteils an Innogy durch Eon für "relativ negativ" für die Eon-Aktionäre. Der Fokus richtete sich verstärkt auf das Geschäft mit Kundenlösungen und wäre somit eine Abkehr von der bisherigen Strategie, die auf Kunden, Netze und erneuerbare Energien setze. Anleger dürften sich schwer tun, eine schnelle Abkehr vom Geschäft mit erneuerbaren Energien zu akzeptieren. Investec spricht von Beispielen einer erfolgreichen Verbindung von Netzen und erneuerbaren Energien und nennt Iberdrola und Enel.

RESEARCH/NFS Capital: Gutes Eon-Angebot an Innogy-Aktionäre

Die Analysten von NFS Capital sprechen mit Blick auf eine mögliche Übernahme von Innogy durch Eon von einer Neuordnung des deutschen Energiemarktes. Das Angebot von 40 Euro je Innogy-Aktie sei für die Anteilseigner vorteilhaft, da es sich bei dem Papier bislang um eine Art "Anlegerfalle" gehandelt habe. Wert sei eher vernichtet als geschaffen worden. Nordrhein-westfälischen Städte und Kommunen, die 20 Prozent der Anteile hielten, kritisierten den Deal zwar, sollen aber nach Ansicht der Analysten als Innogy-Aktionäre das attraktive Angebot annehmen.

Die Ergebnisse für 2017 träten erst einmal in den Hintergrund. Alles stehe unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Gremien der beteiligten Unternehmen sowie des Kartellamts. Sollte die Transaktion zustande kommen, so würde Eon das Geschäft mit Energienetzen und Energiedienstleistungen kontrollieren, während sich RWE auf die konventionelle und die erneuerbare Stromerzeugung konzentriere.

Die Innogy-Aktie habe seit dem Börsengang im Oktober 2016 nicht mehr ihren Emissionskurs von 36 Euro erreicht. Es sei zu einer Reihe von Gewinnwarnungen gekommen. Die sich häufenden Probleme auf dem britischen Markt hätten dafür gesorgt, dass der Aktienkurs Anfang Februar unter 30 Euro gefallen sei. Angesichts der Probleme von Innogy sei das unterbreitete Angebot durchaus attraktiv. Es nehme die ambitionierten Dividendenerwartungen für die kommenden zwei Jahre vorweg.

RESEARCH/MS: Anteil an Eon stabilisiert RWE-Dividende

Nach Ansicht von Morgan Stanley (MS) wird der Deal von RWE mit Eon dank des Anteils von 17 Prozent am Wettbewerber die RWE-Dividende stabilisieren. Sollte RWE seinen Mehrheitsanteil an Innogy wie vorgesehen an Eon verkaufen, so dürfte der Markt positiv reagieren. RWE könnte sich dann auf eine Wachstumsstrategie fokussieren, die auf erneuerbare Energien setzt. Eon wiederum werde sich künftig auf Netzwerke und Lösungen für Kunden konzentrieren. Dies habe auch zur Folge, dass sich die Kostenbasis deutlich besser kontrollieren lasse. Näheres dürfte Eon auf dem Kapitalmarkttag am Mittwoch bekannt geben. Bislang heiße es nur, der Großteil des Geschäfts mit erneuerbaren Energien solle verkauft werden. MS erhofft sich weitere Informationen, um die Auswirkungen auf die Bilanz beurteilen zu können.

RESEARCH/IR hebt Innogy-Ziel auf 40 (36) EUR - Halten

=== Einstufung: Bestätigt Halten Kursziel: Erhöht auf 40 (36) Euro ===

Independent Research (IR) stellt mit Blick auf die Vereinbarung des Innogy-Mehrheitsaktionärs RWE mit Eon fest, abzuwarten bleibe, wie die kommunalen Anteilseigner von RWE sowie die Arbeitnehmervertreter reagierten. Eon habe die Möglichkeit des Abschlusses eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags. In den Hintergrund sei gerückt, dass Innogy die Mitte Dezember gesenkte Prognose für 2017 erreicht habe.

