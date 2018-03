Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Puma vor einer Investorenveranstaltung auf "Buy" belassen. Analystin Franziska Eckersberger erhofft sich vom Kapitalmarkttag des Sportartikelherstellers weitere Details in puncto Produktentwicklung. Ansonsten dürften die mittelfristigen Finanzziele von Puma im Anlegerfokus stehen, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl Datum der Analyse: 12.03.2018

