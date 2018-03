Themen heute:

Der erste, komplett elektrische Jaguar wurde bei Magna enthüllt /// Brexit: Was deutsche Unternehmen jetzt beachten müssen, um ihren Versicherungsschutz nicht zu verlieren

1.

Das Grazer Auftragsfertigungswerk von Magna war Schauplatz der exklusiven Präsentation von Jaguar Land Rover für den neuen Jaguar I-PACE. Das Event war gleichzeitig der Start für die Serienproduktion des ersten, voll-elektrischen Fahrzeugs der britischen Edelmarke.

Magna Steyr ist damit der einzige Auftragsfertiger, der Fahrzeuge mit unterschiedlichen Antriebssystemen in einem Werk, zum Teil sogar auf einer Produktionslinie, herstellt.

Der I-PACE ist das zweite Modell von Jaguar Land Rover, dass von Magna gebaut wird. Das erste, der E-PACE, wird bereits seit 2017 auf den Grazer Produktionslinien gefertigt. Viele Kunden und VIPS waren Gäste der exklusiven Weltpremiere des I-PACE. Die Teilnehmer hatten anschließend noch die Gelegenheit, das neue Modell probezufahren und sich einen ersten Eindruck des elektrisch Kompakt-SUV zu verschaffen. Im Jahr 2018 werden somit vier verschiedene Modelle von drei Herstellen - insgesamt gut 200.000 Autos - das Auftragsfertigungswerk von Magna in Graz verlassen.

2.

Die Verhandlungen über die Bedingungen des Austritts der Engländer aus der EU laufen auf Hochtouren. Stichtag für den Brexit ist der 29. März kommenden Jahres. Doch für deutsche Unternehmen, die englische Anbieter zur Deckung ihrer Versicherungsrisiken nutzen, tickt schon die Uhr:

Bei einem harten Brexit - also ohne neue, verbindliche wirtschaftliche Vereinbarungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU - dürfen englische Versicherer in der Europäischen Union kein Geschäft mehr tätigen. Auch umgekehrt gilt: Nur in der EU lizensierte Versicherer dürfen dann nicht mehr in UK tätig werden. "Die Zeit drängt: Mit Blick auf die Verlängerung ihrer Versicherungsverträge 2018/2019 müssen Unternehmen jetzt die richtige Absicherungsstrategie festlegen", sagt man beim Versicherungsmakler Aon Risk Solutions.

Besonders Unternehmen, die sich über Europa-Policen oder FOS ("Freedom of Services")-Policen versichert haben, wären von einem harten Brexit betroffen. Diese Policen bieten für alle Unternehmen eines internationalen Konzerns innerhalb der EU einheitlichen Versicherungsschutz durch einen einzigen Erstversicherungsvertrag. "Wenn diese Möglichkeiten wegfallen, muss für UK-Risiken eine Lokalpolice abgeschlossen werden. Sonst steht das Unternehmen dort ohne Versicherungsschutz da", heißt es. Aon hat daher eine Brexit-Task-Force ins Leben gerufen. Ziel ist, für Unternehmen sicherzustellen, dass ihr Versicherungsschutz unterjährig nicht.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.