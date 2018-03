BERLIN (Dow Jones)--Nach den Drohgebärden von US-Präsident Donald Trump beim Thema Strafzölle gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Dialog den Vorzug vor EU-Gegenmaßnahmen. Unterschiedliche Auffassungen müssten "gesprächsweise" gelöst werden, sagte die CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin. Merkel begrüßte ausdrücklich die Gesprächsangebote von Brüssel an Washington. "Einseitige Aktionen" der EU dürfe es nur geben, wenn diese gar nicht mehr zu vermeiden seien, sagte die Kanzlerin. Merkel kündigte an, dass die Strafzölle, die Trump möglicherweise auch auf die Autoindustrie ausweiten will, Thema beim nächsten EU-Gipfel sein werden. Sie setze "jetzt erst einmal noch auf Gespräche" und dazu werde es "vielerlei Gelegenheit" geben, bekräftigte Merkel.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2018 08:23 ET (12:23 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.