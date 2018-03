Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU zeigt sich unbeeindruckt von Trumps Drohungen im Handelsstreit

EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat sich von den Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Stahlstreit unbeeindruckt gezeigt. Der Handel werde von einigen zum "Sündenbock" für Probleme der Globalisierung gemacht, sagte Malmström am Montag in Brüssel. Er werde "als Waffe" eingesetzt, "um zu drohen und einzuschüchtern". Die EU habe aber "keine Angst". Sie werde sich "gegen Rabauken" im internationalen Handel wehren.

EU verlängert Sanktionen wegen Konflikts in der Ost-Ukraine

Die EU hat ihre Sanktionen gegen Vertraute von Russlands Staatschef Wladimir Putin und Separatisten in der Ostukraine um weitere sechs Monate verlängert. Die Einreise- und Vermögenssperren gegen 150 Russen und Ukrainer würden bis zum 15. September 2018 beibehalten, teilte der EU-Rat der Mitgliedstaaten am Montag mit. Bestehen bleiben demnach auch Kontensperrungen für 38 Unternehmen und Organisationen, die zur Eskalation des Konflikts beigetragen haben sollen.

Bund der Energieverbraucher fürchtet durch Deal von Eon und RWE steigende Preise

Der Bund der Energieverbraucher sieht die geplante Neuordnung auf dem deutschen Energiemarkt kritisch. Durch die Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch Eon würde die Marktmacht von RWE und Eon weiter gestärkt, sagte der Vorsitzende des Vereins, Aribert Peters, am Montag der Nachrichtenagentur AFP. "Wir befürchten, dass das auch zu höheren Strompreisen für Verbraucher führt", sagte Peters.

Beamtenbund: Öffentlicher Dienst "unterbesetzt, überaltert und schlecht bezahlt"

Vor der zweiten Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat der Deutsche Beamtenbund (DBB) von den Arbeitgebern Bewegung gefordert. "Wenn die kommunalen Arbeitgeber ihre Augen vor der eigentlichen Herausforderung dieser Einkommensrunde verschließen, fahren sie den öffentlichen Dienst vor die Wand", erklärte DBB-Chef Ulrich Silberbach am Montag in Berlin. Der öffentliche Dienst sei "unterbesetzt, überaltert und schlecht bezahlt".

BayernLB: Norges Bank könnte Zinsen früher erhöhen

Die Zentralbank Norwegens könnte ihre Leitzinsen nach Einschätzung der BayernLB früher als bisher angenommen anheben. Die Analysten verweisen darauf, dass die Kerninflationsrate im Februar auf 1,4 (zuvor: 1,1) Prozent gestiegen sei. "Nachdem die norwegische Regierung vorletzte Woche das Inflationsziel von 2,5 auf 2,0 Prozent abgesenkt hat, ist die Norges Bank nun auf einmal deutlich näher an der Erreichung des Inflationsziels", geben die Analysten Manuel Andersch und Wolfgang Kiener zu bedenken. Entsprechend spannend dürfte die Sitzung der Norges Bank am Donnerstag werden.

Zahl der Asylbewerber im Februar weiter rückläufig

Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist weiter rückläufig. Im Februar 2018 wurden 11.007 Neuankömmlinge registriert, wie das Bundesinnenministerium am Montag mitteilte. Gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres sank die Zahl der Asylgesuchen damit um 23,0 Prozent. Auch gegenüber dem Januar weist die Statistik für Februar einen leichten Rückgang aus: im ersten Monat diesen Jahres hatte die Zahl noch bei 12.285 gelegen.

Japans Regierung wegen gefälschter Dokumente zunehmend unter Druck

Im Skandal um gefälschte Behördenunterlagen in Japan gerät die Regierung von Ministerpräsident Shinzo Abe weiter unter Druck. Finanzminister Taro Aso räumte am Montag ein, dass offizielle Dokumente zum Verkauf von staatlichen Grundstücken an einen Unterstützer Abes manipuliert worden seien. Es seien 14 "Veränderungen" vorgenommen worden. Aso entschuldigte sich, schloss aber einen Rücktritt aus. 2016 hatte ein wohlhabender Unterstützer Abes Grundstücke im Staatsbesitz deutlich unter dem Marktpreis erworben. Abe wies die Vorwürfe zurück. Er kündigte seinen Rücktritt für den Fall an, dass seine Verstrickung in die Affäre nachgewiesen werde.

Gauland sieht keinen Rassismus in der AfD

In der AfD gibt es nach Ansicht ihres Partei- und Fraktionschefs Alexander Gauland keinen Rassismus. "Ich kann keinen Rassismus in unserer Partei feststellen", sagte er am Montag in Berlin. Dass die AfD rassistisch sei, sei eine immer wieder aufgestellte Behauptung, kritisierte er. "Und wenn es, sagen wir mal, Äußerungen gibt, die problematisch sind, reagiert der Bundesvorstand darauf", sagte Gauland.

Thüringer CDU-Politiker Hirte wird Ostbeauftragter

Der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Hirte wird neuer Ostbeauftragter der Bundesregierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe ihm das Amt angetragen, und er habe zugesagt, sagte Hirte am Montag im Mitteldeutschen Rundfunk. Der 41-Jährige wird damit parlamentarischer Staatssekretär und löst mit der Regierungsbildung am Mittwoch die SPD-Politikerin Iris Gleicke ab.

Grüne fordern von "GroKo" Maßnahmen über Koalitionsvertrag hinaus

Die Grünen haben die Union und SPD aufgerufen, in der bevorstehenden Regierungsarbeit über das hinauszugehen, was sie im Koalitionsvertrag festgeschrieben haben. In der Vereinbarung gebe es "große Lücken", sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin. So komme in dem Vertrag, den Union und SPD am Montag unterzeichnen wollen, der Klimaschutz gar nicht vor.

Stegner fordert harte Gangart der Sozialdemokraten in neuer großen Koalition

Vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages hat sich der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner für eine harte Gangart seiner Partei in einem neuen Bündnis mit der Union ausgesprochen. "Wir sind nicht braver Juniorpartner. Wir müssen von Beginn an klares Gegengewicht zur Union sein, in der täglichen Regierungsarbeit und darüber hinaus", sagte Stegner dem Berliner Tagesspiegel.

Asyl-Anerkennungsquote schwankt zwischen Bundesländern stark

Die Chance auf Anerkennung als Flüchtling hängt nach einem Medienbericht stark davon ab, wo ein Antrag gestellt wird. Die Schutzquote habe 2017 zwischen 72,8 Prozent im Saarland und 24,5 Prozent in Brandenburg geschwankt, berichtete die Rheinische Post unter Berufung auf Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Laut Bamf begehren in manchen Regionen mehr Menschen aus Syrien Asyl, die eine größere Chance auf Anerkennung hätten als etwa Afghanen.

Millionen von Mietern müssen mit höheren Heizkosten rechnen

Millionen von Mietern müssen wegen der gestiegenen Ölpreise mit hohen Heizkosten-Nachforderungen rechnen. Der Mieterbund geht davon aus, dass die Heizkosten in ölbeheizten Wohnungen 2017 gegenüber dem Vorjahr um etwa 14 Prozent gestiegen sind, wie Geschäftsführer Ulrich Ropertz dem Kölner Stadt-Anzeiger sagte. Für eine 70 Quadratmeter große Wohnung erhöhen sich damit die Heizkosten im Schnitt um 93 Euro auf 758 Euro im Jahr.

Marine Le Pen droht juristischer Streit um neuen Parteinamen

Der Front-National-Chefin Marine Le Pen droht eine juristische Auseinandersetzung wegen des neuen Parteinamens "Rassemblement National" (RN, Nationale Vereinigung). Der gaullistische Politiker Igor Kurek erklärte am Sonntagabend auf Twitter, er habe sich diesen Namen beim französischen Marken- und Patentamt schützen lassen. Die Front National werde deshalb "niemals" den neuen Namen annehmen können. Kurek warf Le Pen "Dilettantismus" vor.

Ausbildung von Lehrern an der Waffe soll Amokläufe an US-Schulen verhindern

Zur Verhinderung weiterer Amokläufe an Schulen will die US-Regierung die Ausbildung von Lehrern und anderen Schulangestellten an der Waffe fördern. US-Bildungsministerin Betsy DeVos sagte am Sonntag, dies sei Teil eines "pragmatischen Plans, um die Sicherheit an Schulen drastisch zu erhöhen". Über die von Präsident Donald Trump unlängst ins Spiel gebrachte Verschärfung des Waffenrechts soll hingegen erst einmal eine Kommission beraten.

Slowakischer Innenminister Kalinak nach Journalistenmord zurückgetreten

Nach der Ermordung des Journalisten Jan Kuciak in der Slowakei hat Innenminister Robert Kalinak am Montag seinen Rücktritt erklärt. Er lege sein Amt als Minister und auch als stellvertretender Regierungschef nieder, erklärte Kalinak in Bratislava. Sein Rücktritt war von Demonstranten, der Opposition und Teilen der Regierungskoalition gefordert worden und könnte der Regierung von Robert Fico das Überleben sichern.

Zehntausende Bauern protestieren in Mumbai

Rund 30.000 Bauern sind in Indien für mehr staatliche Unterstützung auf die Straße gegangen. Die Demonstranten trafen am Montag nach einem sechstägigen Protestmarsch in der Millionenmetropole Mumbai ein. Sie forderten die Regierung des Bundesstaats Maharashtra auf, ihnen mehr Geld für ihre Ernte zu zahlen, auf die Rückzahlung von Krediten zu verzichten und ihnen landwirtschaftliche Flächen zu übertragen.

Passagiermaschine beim Landeanflug in Kathmandu abgestürzt

Eine Passagiermaschine aus Bangladesch ist am Montag in der Nähe des Flughafens von Kathmandu abgestürzt. Die Maschine sei beim Landeanflug abgestürzt und habe Feuer gefangen, sagte ein Sprecher des nepalesischen Hauptstadtflughafens der Nachrichtenagentur AFP. Rettungsteams seien im Einsatz, um den Brand zu löschen und die Passagiere zu bergen.

