VW nutzte das Technologiefestival ?South by Southwest? (SXSW) in Austin, Texas (USA), um über den neuen Technologieansatz zu informieren. Demnach zielt das Vorhaben darauf ab, mit der Einrichtung und dem Betrieb einer innovativen Erprobungsstation in der Gläsernen Manufaktur neue MRK-Anwendungen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...