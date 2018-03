Wladimir Putins Wiederwahl am Sonntag gilt als sicher. Doch der heute scheinbar allmächtige russische Präsident ist nicht so unverwundbar, wie er auf den ersten Blick wirkt. Diese Herausforderungen warten auf ihn.

Seit 18 Jahren ist Wladimir Putin an der Macht - und noch nie in dieser Zeit schienen er und sein Russland so stark wie heute: Seit der letzten Wahl im Jahr 2012 ist Russland in Teile der Ukraine einmarschiert, hat die Krim annektiert, Syrien großflächig bombardiert, mutmaßlich versucht, den US-Wahlkampf zu manipulieren und verfügt mittlerweile nach eigener Aussage über ein neues, furchteinflößendes Atomwaffenarsenal, darunter auch die Hyperschallrakete "Kinschal" (Dolch). "Niemand hat uns zugehört", sagte er bei der Präsentation der Waffen. "Jetzt hört ihr uns zu."

Putin wird die Präsidentschaftswahl am 18. März mit überwältigender Mehrheit gewinnen, daran gibt es keine begründeten Zweifel. Obwohl er Demokratie als "chaotisch" und "gefährlich" bezeichnet, braucht er die Legitimation durch die Wahl. Er will handfeste Belege, dass er und seine Großmachtvisionen den Russen wichtiger sind, als die Freiheiten, die er eingeschränkt hat, wichtiger als die weit verbreitete Korruption, die er nicht ausmerzen konnte, oder wichtiger als die internationalen Sanktionen, die er mit seinen Aktivitäten auf der Krim und in der Ukraine losgetreten hat.

"Jeder Autokrat will Liebe", sagt der Analyst Andrej Kolesnikow vom Carnegie Moscow Center. Putin bekomme diese Liebe aus der hohen Unterstützung bei den Wahlen. Erwartet wird ein Anteil von rund 80 Prozent der Stimmen. Damit würde Putin seine Autorität über Russland weiter zementieren, eine zarenähnliche Figur mit einer demokratischen Fassade.

In den 14 Jahren als Präsident und den vier Jahren als Ministerpräsident des größten Landes der Welt hat Putin Russlands weltweites Ansehen verändert. Er festigte seine ...

