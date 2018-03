Der Verkauf von Innogy stößt in den Aufsichtsräten von RWE und Eon auf Zustimmung. Auch die sonst kritischen Kommunen unterstützen den Deal.

Am Sonntag überraschten die Energiekonzerne Eon und RWE die Öffentlichkeit mit ihrem Plan, Newcomer Innogy zu zerschlagen. Am Montag sollen die Aufsichtsräte der beiden Unternehmen den Vertrag billigen. Dann will Eon die 77-Prozent-Beteiligung von RWE an Innogy übernehmen und dem Konkurrenten im Gegenzug im großen Stil Aktivitäten übertragen.

Der Weg scheint jetzt frei zu sein. Die einflussreichen kommunalen Aktionäre von RWE signalisierten ihre Zustimmung. "Die geplante Transaktion zwischen der RWE AG und der Eon SE ist aus kommunaler Sicht sowohl strategisch wie auch finanzwirtschaftlich grundsätzlich positiv zu ...

