Die Schulden des Bahn-Konzerns sollen dieses Jahr auf bis zu 20 Milliarden Euro steigen. Die Bahn erwirtschaftet zu wenig um notwendige Investitionen zu bezahlen.

Trotz milliardenschwerer Finanzspritzen des Steuerzahlers werden die Schulden der Deutschen Bahn dieses Jahr wohl auf einen Rekordstand klettern. Aufgrund der notwendigen Qualitäts- und Investitionsoffensive sei davon auszugehen, dass 2018 eine "Verschuldung in Höhe von 20,0 Milliarden Euro erreicht wird", heißt es in Konzernunterlagen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlagen. Dies ist mehr als die Bundesbahn aufgetürmt hatte, bevor sie 1994 in die Bahn AG umgewandelt wurde und ihr die Schulden erlassen wurden. Schon 2017 seien die Schulden um eine Milliarde Euro ...

