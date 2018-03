BERLIN (dpa-AFX) - Der künftige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) holt überraschend den früheren Berliner Finanzsenator Ulrich Nußbaum als Staatssekretär ins Wirtschaftsministerium. Der parteilose Finanzfachmann wird beamteter Staatssekretär, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen erfuhr. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Demnach soll Nußbaum (60) für zentrale Abteilungen im Bundeswirtschaftsministerium zuständig sein, darunter die Wirtschafts-, Industrie- und Außenwirtschaftsabteilung. Nußbaum war in SPD-geführten Regierungen von 2003 bis 2007 Finanzsenator in Bremen und von 2009 bis 2014 Finanzsenator in Berlin./hoe/DP/zb

