Megadeal im Energiesektor: innogy wird zerschlagen. Das Netzgeschäft bekommt E.on. Nicht der einzige Deal mit Konkurrent RWE Es ist etwas schwer zu durchblicken - aber am Ende ist es so: innogy wird zerschlagen. RWE wird künftig Stromproduzent und E.On Vertriebler. So weit. Innogy steigen jedenfalls auf 40 Euro zeitweise - so hoch wie das Angebot von E.on an die Aktionäre ausfallen soll. Bestimmt resultieren die Kursgewinne nicht aus der Jahresbilanz: Nettogewinn halbiert nach Abchreibungen auf das britische Geschäft, Umsatzrückgang... Mal schauen...