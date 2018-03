Der NZD/USD baut einige seiner anfänglichen Gewinne ausgehend vom 2-Wochenhoch ab, aber er kann sich die 2. Sitzung in Folge im Gewinn halten. Die enttäuschenden US Löhne begünstigten zuletzt eine Aufwärtsbewegung und so wurde mit dem asiatischen Handel am Montag das Tageshoch bei 0,7323 gebildet. Die leichte Erholung des US-Dollar führten nun jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...