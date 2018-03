Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Inmitten des Tarifstreits, den die Deutsche Post innerhalb der nächsten vier Wochen ad acta legen will, droht neuer Ärger mit den Gewerkschaften. Das Bonner Logistikunternehmen plant derzeit, den Bereich Brief- und Paketzustellung im deutschen Heimatmarkt umzubauen. Nach den Plänen sollen künftig in einem neuen Gesamtbetrieb Paketzusteller, die nach Haustarifvertrag der Deutschen Post angestellt sind, unter einem Dach mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die einen Vertrag bei der Billig-Tochter DHL Delivery GmbH haben.

Die Post gründete 2015 die DHL Delivery mit aktuell 46 Regionalgesellschaften von Augsburg bis Zwickau unter Gewerkschaftsprotesten und Streiks, um für neue Mitarbeiter den Lohnabstand zu Wettbewerbern im Post- und Paketbereich wie Hermes, DPD und GLS zu reduzieren. Sie zahlt den 11.000 Angestellten in diesem Bereich mit den Gewerkschaften ausgehandelte Tariflöhne auf Basis der Speditions- und Logistikbranche. Diese liegen unterhalb des Tariflohns bei Post- und Paketzustellung, den das Unternehmen den Beamten und Angestellten mit Haustarifvertrag der Deutschen Post zahlt. Neu eingestellt wird aktuell nur bei der DHL Delivery. Inklusive der Mitarbeiter bei DHL Delivery beschäftigt die Post in Deutschland rund 108.000 Brief- und Paketzusteller.

Gewerkschaften befürchten Verschlechterung Löhne, Arbeitsbedingungen

Die Gewerkschaften lehnen die Umbaupläne ab, weil sie eine Verschlechterung der Löhne und Arbeitsbedingungen befürchten. "Regionale Flächentarifverträge mit unterschiedlichen Arbeits- und Bezahlungsbedingungen gehören nicht unter das Dach der Deutschen Post AG. Der Gemeinschaftsbetrieb ist tarifpolitisch äußerst brisant. Das lehnen wir ab", sagte die stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Andrea Kocsis. Kocsis rät dem Unternehmen, die Regionalgesellschaften wieder aufzulösen und die Beschäftigten in den Haustarifvertrag zu überführen.

"Wir befürchten, dass das Lohnniveau bei der Post auf Dauer abgesenkt werden soll", sagte Christina Dahlhaus, Bundesvorsitzende der kleineren Fachgewerkschaft DPVKOM, der Welt. Die Pläne seien "eine weitere Aushöhlung der Tarifverträge der Deutschen Post AG". Die Welt hatte zuerst über die Umbaupläne berichtet und dass diese schon zum 1. Mai umgesetzt würden. Laut Welt sind bei den DHL Delivery-Regionalgesellschaften im Schnitt die Löhne um ein Viertel niedriger - ein typischer Stundenlohn sind etwa 12 Euro, die Wochenarbeitszeit eineinhalb Stunden länger, die Pausen kürzer und Überstundenzuschläge geringer.

Ein Deutsche-Post-Sprecher bestätigte, dass das Unternehmen seit einiger Zeit mit den Gewerkschaften in Diskussionen über die Umbaupläne sei. Bestehende Verträge würden aber nicht angetastet. "Diese innerbetriebliche Maßnahme führt aber zu keiner Besser- oder Schlechterstellung der betreffenden Mitarbeiter und auch zu keinen negativen Auswirkungen für die Kunden", sagte der Sprecher. Nach wie vor erhielten auch Mitarbeiter in den Delivery-Gesellschaften "attraktive Löhne" nach Branchentarif, auch im Vergleich zu den Wettbewerbern, und hätten unverändert starken Zulauf an neuen Mitarbeitern. Im übrigen würden schon seit vielen Jahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unterschiedlichen Lohn- und Gehaltsstrukturen im Unternehmen "reibungslos" zusammenarbeiten. Dass die Pläne bereits zum 1. Mai umgesetzt würden, wollte der Sprecher nicht bestätigen.

Deutsche Post will schneller, effizienter werden

Das Unternehmen, an dem die Bundesregierung über die Kreditanstalt für Wiederaufbau immer noch 20,7 Prozent hält, hofft, mit den Maßnahmen schneller und flexibler zu werden und Prozesse vor Ort zu vereinfachen. Zum Beispiel könnten Mitarbeiter bei einem hohen Krankenstand in einem Zustellbezirk schneller lokal an anderer Stelle eingesetzt werden.

Die Deutsche Post, die aufgrund des Online-Bestellbooms derzeit rasant im Paketgeschäft wächst, hatte im Januar 2015 mit der Gründung der DHL-Regionalgesellschaften angekündigt, dass bis 2020 bis zu 10.000 neue Stellen im Bereich Paketzustellung entstehen könnten und bis 2025 sogar 20.000. Bei der Gründung wechselten bevorzugt Beschäftigte, die einen befristeten Vertrag bei der Deutschen Post hatten, in den Tarif und bekamen im Gegenzug einen unbefristeten Vertrag bei einer der Regionalgesellschaften. Während im Schnitt die Löhne bei DHL Delivery niedriger sind, gibt es vereinzelt Regionen in Süddeutschland, in denen DHL Delivery höhere Löhne zahlt als der Haustarifvertrag der Post. Aktuell begrenzt der scharfe Preiswettbewerb im Paketbereich allerdings Lohnerhöhungen in der Speditions- und Logistikbranche.

Verdi gegen Pläne, sieht aber keine Verzögerung Tarifverhandlungen

Befürchtungen, die Pläne könnten nun zu Verzögerung bei den Tarifverhandlungen oder weiteren Warnstreiks führen, wurden von Gewerkschaftsseite zerstreut. Verdi-Sprecherin Sigrun Rauch sagte, die Befragung der Verdi-Mitglieder zum Tarifangebot, das die Deutsche Post vorgelegt hat, folge einem festen Zeitplan und ende am 10. April. Sie rechne nicht mit Verzögerungen oder weiteren Warnstreiks. Ein Sprecher für die kleinere DPVKOM-Gewerkschaft sagte, Streiks zur Verhinderung dieser Pläne seien nicht möglich.

