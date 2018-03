Lauda-Königshofen - General Electric-Aktie: Bodenbildungsversuch um 14 USD immer wahrscheinlicher - Aktienanalyse Besonders auffällig hat sich der US-Mischkonzern General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) am Freitag mit einem starken Schlussspurt präsentiert und offenbart einen möglichen Boden im Bereich von 14 US-Dollar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

