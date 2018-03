Immer schärfere Konturen erhält die Strategie, wie Opel mit Hilfe der neuen Mutter PSA tiefer Fuß auf internationalen Märkten fassen will: Während der ganz große Wurf - wie etwa ein Engagement in China - noch auf sich warten lässt, hängt man sich überall dort an die neue Mutter dran, wo sich über PS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...