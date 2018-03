Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die LafargeHolcim-Aktie mit "Neutral" eingestuft. Nach etlichen von Überkapazitäten geprägten Jahren dürften die großen Zementhersteller CRH, LafargeHolcim und HeidelbergCement in eine Phase starken Wachstums eintreten, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die weitere Gewinnentwicklung von LafargeHolcim schätzt der Experte aber etwas vorsichtiger ein./edh/ag Datum der Analyse: 09.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus

AFA0072 2018-03-12/14:41

ISIN: CH0012214059