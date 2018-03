Der Weg des geringsten Widerstandes "Sei Wasser, mein Freund. Leere deinen Geist. Sei ohne Form, gestaltlos, wie Wasser. Gibt man Wasser in eine Tasse, dann wird es die Tasse. Gibt man Wasser in eine Flasche, wird es die Flasche. Gibt man Wasser in eine Teekanne, wird es die Teekanne. Wasser kann fließen, oder es kann zermalmen. Sei Wasser, mein Freund." - Bruce Lee Schon in der alten chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...