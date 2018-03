BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hält sich in der Debatte über die Nachfolge von EZB-Präsident Mario Draghi weiterhin bedeckt. "Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt, wenn diese Personalien dann alle anstehen, darüber reden", sagte die CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin. Merkel war vorher gefragt worden, ob es nicht an der Zeit sei, dass ein Deutscher die EZB anführe. Im Gespräche ist bekanntlich Bundesbankpräsident Jens Weidmann.

Deutschland habe natürlich für alle Positionen - im nächsten Jahr werde es im Zusammenhang mit der Europawahl sehr viele Positionen zu besetzen geben - "gute Personalangebote", sagte Merkel. Aber sie wolle "heute noch nicht spekulieren". Unabhängig davon, ob ein Deutscher oder eine anderer Staatsangehöriger an der Spitze einer europäischen Institution stehe, müsse die Reputation dieser Institutionen "möglichst gut sein, und dazu kann nicht nur die Spitze dieser Institutionen beitragen, sondern dazu können alle beitragen", sagte die Kanzlerin.

CSU-Chef Horst Seehofer warnte davor, die Personalie schon vorher zu zerreden. "Für den Fall, dass man so etwas im Kopf haben sollte, wäre es am schlechtesten, wenn man zur Unzeit darüber redet", sagte der neue Bundesinnenminister.

