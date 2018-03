FRANKFURT (Dow Jones)---Die Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch Eon und die geplante Neuordnung der Energiebranche dürfte nach Einschätzung des früheren Chefs der Monopolkommission, Daniel Zimmer, keine größeren Wettbewerbsprobleme nach sich ziehen. "Die großen Spieler spezialisieren sich durch die Transaktion: Eon konzentriert sich stärker auf Vertrieb und Netze, RWE setzt noch mehr auf die Stromerzeugung, jetzt unter Einschluss erneuerbarer Energien. Dass sie dadurch miteinander weniger als zuvor im Wettbewerb stehen, muss für die wettbewerbsrechtliche Beurteilung nicht entscheidend sein", sagte Zimmer dem Tagesspiegel.

Wichtig sei, dass genügend andere Anbieter auf den jeweiligen Märkten aktiv sind. Zimmer hält das für gegeben. "Heute gibt es auf den Ebenen Erzeugung und Vertrieb eine große Zahl von Anbietern", sagte der Wettbewerbsexperte. Nur die Netze seien weiterhin monopolistisch - aber sie unterliegen der Aufsicht durch die Bundesnetzagentur. "Auf den ersten Blick bringt die neue Struktur daher keine neuen Wettbewerbsprobleme mit sich", so Zimmer.

Am Vortag hatte bereits der Wettbewerbsexperte Justus Haucap in der Übernahme von Innogy durch Eon als unproblematisch eingestuft. "Aus Wettbewerbssicht ist der Deal ziemlich unproblematisch. Die Netze unterstehen ohnehin der Regulierung durch die Bundesnetzagentur oder Landesregulierungsbehörden, dabei ist es völlig egal, ob Innogy oder Eon die Eigentümer sind", sagte Haucap, Professor an der Universität Düsseldorf und früher Mitglied der Monopolkommission, der Rheinischen Post.

