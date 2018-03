Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Wieder mein Blick auf das Trader Race: Das beliebteste Derivat is derzeit ein Call-Opti der Deutsche Bank (WKN: DM7V5Y) auf RIB Software. Betrieben wird auch News-Trading. Nach der Hochstufung von Morphosys durch die Commerzbank mit einem Kursziel von 98 Euro (76 Euro), stiegen die Käufe von Calls der DB Bank (WKN: XM5QSL) auf Morphosys an und landeten ebenfalls ganz vorne. Der designierte ATX-Neuling FACC wurde ebenfalls für viele Teilnehmer interessant und landete als Trendfolge-Trade in den Depots.

Den vollständigen Artikel lesen ...