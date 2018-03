Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Wochenende ist auch immer ein wenig Infozeit und da ich vollkommen immun gegen Empfehlungen anderer Börsianer bin, (aber gerne Interviews von boersenradio.at via meiner Runplugged App beim Laufen höre), lese ich, wenn schon Börsebezug, meist Investigatives. Da gibt es in Österreich eigentlich nur den "trend". Diesmal mit einer feinen grossen Story über Rene Benko, S Immo, Immofinanz und CA Immo und der Möglichkeit zur Schaffung von Europas zweitgrösstem Immo-Player. Mein Kollege Gerald Dürrschmid hatte bereits am 19.1. im gabb in diese Richtung laut gedacht, hier nachzulesen. S Immo (15,48/15,62 , -0,03% )Immofinanz (1,95/1,96 , 0,44% )CA Immo (26,30/26,48 , -1,02% )

