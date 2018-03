BERLIN (Dow Jones)--Fast ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl haben Union und SPD den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Am Montag setzten die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD - Angela Merkel, Horst Seehofer und Olaf Scholz - ihre Unterschriften unter den 177 Seiten starken Vertrag. Begleitet wurden sie dabei von den Fraktionsvorsitzenden und Generalsekretären. Sie besiegelten damit die vierte große Koalition von Schwarz und Rot.

Mit der Vertragsunterzeichnung ist die neue Regierung noch nicht im Amt. Dies geschieht erst am Mittwoch. Dann soll Merkel im Bundestag erneut zur Bundeskanzlerin gewählt werden. Nach ihrer Vereidigung gibt die Regierungschefin die Besetzung des Bundeskabinetts bekannt. Sobald die neuen Ministerinnen und Minister vereidigt sind, steht die neue Regierung.

"Vertrag für die kleinen Leute"

Merkel zitierte zur Vertragsunterzeichnung Konrad Adenauer, wonach Erfolg zähe Arbeit und die Anspannung aller Kräfte voraussetze. Es habe sich gelohnt, miteinander zu ringen und im gegenseitigen Respekt hart zu verhandeln, sagte die CDU-Vorsitzende.

Der Weg zum Koalitionsvertrag sei alles andere als leicht gewesen, meinte Merkel. Die Arbeit habe sich jedoch gelohnt: Der Vertrag werde den Herausforderungen der Zeit gerecht. Er stelle zudem die Weichen, um die großen Zukunftsfelder - etwa die Digitalisierung - in Angriff zu nehmen. Ziel sei es, dass Deutschland auch in fünf oder zehn Jahren noch ein Land sei, in dem die Menschen gut und sicher leben könnten.

Scholz erinnerte daran, dass "hart darüber verhandelt wurde", ob es eine schwarz-rote Regierung geben könne. Das Ergebnis sei positiv ausgefallen, deshalb hätten die Parteimitglieder dem Vertrag auch mit Mehrheit zugestimmt.

Seehofer erklärte, Union und SPD hätten einen inhaltsreichen und zentralen Koalitionsvertrag zustande gebracht. Die Reaktion der CSU-Mitglieder sei "fast durchweg positiv" ausgefallen. Es handele sich "um einen Koalitionsvertrag für die kleinen Leute", meinte Seehofer.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2018 09:24 ET (13:24 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.