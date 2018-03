Der NZD/USD ist im Bereich der 0,7300 technisch neutral, da dies die Mitte der 2-monatigen Range von 0,7200-0,7400 ist, was fast unserem Fair Value entspricht, sagt der Westpac Analyst Imre Speizer. NZD/USD technische Analyse "Die Treiber in der vor uns liegenden Woche sind wahrscheinlich externer Natur (wie die US Payrolls und die Zölle), wobei das ...

