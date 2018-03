Der EUR/GBP steht weiter unter Verkaufsdruck und so erreichte er in der vergangenen Stunde das mehr als 1-Wochentief. Das Paar baut seine EZB induzierte Abwärtskorrektur vom mehr als 3-Monatshoch aus und so verlor der Kurs bereits über -100 Pips, womit der Handel am 100-Tage-SMA von 0,8850 stattfindet. Die letzte Abwärtsbewegung des Paares ist auf ...

