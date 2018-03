Wer die Börsen verstehen will, muss sich mit Inflationsängsten und Handelskriegen auseinandersetzen. Für Dividenden-Strategien und Aktien exportorientierter Unternehmen erhöht sich trotz Wirtschaftswachstum und steigenden Gewinnen das Risiko.Investoren haben keine Zeit, der extrem ruhigen Börsenphase aus 2017 hinterher zu trauern. Das Jahr 2018 zeigt ein anderes Gesicht: Das globale Wachstum der Wirtschaft rückt in den Hintergrund und die Volatilität kehrt in die Märkte zurück. Die Börsenkurse in den USA und Deutschland sind ein ganzes Stück weit von ihren Höchstständen entfernt (siehe Charts). Diese Korrektur wurde lange antizipiert, doch wie geht es jetzt weiter?

