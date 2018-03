Wien - Der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) hat vor kurzem eine Reihe konkreter Empfehlungen für die weitere Regulierung von Fonds unterbreitet, so die Experten von "FONDS professionell".Im Kern gehe es um eine Verbesserung der Liquiditätssteuerung der Portfolios im Falle einer allgemeinen Marktkrise. So solle verhindert werden, dass die Rückgabe von Fondsanteilen eine Verwerfung an den Märkten beschleunige. Der ESRB habe seine Empfehlungen an die EU-Wertpapieraufsicht ESMA und die EU-Kommission geschickt, welche sich nun damit befassen würden.

