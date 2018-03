FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anlagenbauer Gea will seine Marge in den kommenden Jahren wieder steigern und auch beim Umsatz deutlich zulegen. Wie das MDAX-Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, soll die operative EBITDA-Marge bis 2022 auf 13,5 bis 15,5 Prozent steigen. 2017 lag sie bei 12,2 Prozent nach 12,6 Prozent im Vorjahr. Gea kündigte zudem ein aktiveres Portfoliomanagement an.

Den Umsatz will der Anbieter von Anlagen für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie von 2018 bis 2022 durchschnittlich um 3,5 bis 4,5 Prozent im Jahr steigern. Die Prognosen legen den durchschnittlichen Wechselkurs von 2017 zugrunde. Wesentliche Veränderungen des Portfolios sind noch nicht berücksichtigt. Im abgelaufenen Jahr stieg der Umsatz wechselkursbereinigt um 3,1 Prozent.

Für 2018 hat Gea am Montagmorgen ein Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent dank der jüngsten Zukäufe in Aussicht gestellt. Die EBITDA-Margenprognose für 2018 lautet auf 12 bis 13 Prozent.

Bis 2022 plant Gea mit einer bereinigten operativen Investitionsquote von rund 2 Prozent sowie einer operativen Abschreibungsquote von rund 2 Prozent des Umsatzes.

"Unser Ziel bleibt es, die Marktführerschaft in allen für uns wichtigen Industrien zu erreichen", sagte Vorstandschef Jürg Oleas. "Gleichzeitig werden wir unser Wertschöpfungsprogramm vorantreiben und noch stärker auf aktives Portfoliomanagement setzen."

An der Dividendenpolitik, die eine Ausschüttungsquote von mindestens 40 bis 50 Prozent vorsieht, will Gea nicht rütteln.

March 12, 2018

