Deutsche Bank-Aktionäre benötigten in den vergangenen Jahren starke Nerven: Auf Zehn-Jahres-Sicht weist die Deutsche Bank-Aktie einen Kursrückgang von durchschnittlich -10,5% jährlich aus. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 3.284 Euro geschrumpft. Am 09. Februar markierte die Aktie ein neues 12-Monats-Tief bei 12,45 Euro - aktuell kämpft die Aktie...

