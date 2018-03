Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: innogy SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung innogy SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.04.2018 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-03-12 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. innogy SE Essen International Securities Identification Numbers (ISIN): DE 000A2AADD2 Einladung zur Hauptversammlung *Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre,* am Dienstag, dem 24. April 2018, 10.00 Uhr MESZ, findet in der Grugahalle in 45131 Essen, Messeplatz 2 (früher Norbertstraße 2), unsere ordentliche Hauptversammlung statt, zu der wir Sie einladen. *Tagesordnung* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der innogy SE und des gebilligten innogy-Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des zusammengefassten Lageberichts für die innogy SE und den innogy-Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den innogy-Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß Art. 9 Absatz 1 lit. c) ii) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) ('SE-Verordnung') i. V. m. § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. 2. *Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der innogy SE für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer = Dividende von 1,60 EUR je 888.888.000,00 dividendenberechtigter EUR Stückaktie Gewinnvortrag = 99.411,39 EUR Bilanzgewinn = 888.987.411,39 EUR 3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 2017 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2017 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018* Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Essen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. 6. *Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und der Quartalsfinanzberichte 2018* Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Essen, für die prüferische Durchsicht der verkürzten Abschlüsse und der Zwischenlageberichte als Teile des Halbjahresfinanzberichts und der Quartalsfinanzberichte 2018 zu wählen. 7. *Nachwahlen zum Aufsichtsrat* Herr Dr. Werner Brandt hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats als Vertreter der Anteilseigner mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2017 niedergelegt. Ebenfalls mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2017 haben die Herren Reiner Böhle und Hans Peter Lafos jeweils ihr Amt als Mitglied des Aufsichtsrats als Vertreter der Arbeitnehmer niedergelegt. Bereits mit Wirkung zum Ablauf des 31. Mai 2017 hatte Herr Arno Hahn die Niederlegung seines Amts als Mitglied des Aufsichtsrats als Vertreter der Arbeitnehmer erklärt. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2018 hat das Amtsgericht Essen am 27. Dezember 2017 Herrn Dr. Erhard Schipporeit an Stelle von Herrn Dr. Brandt als Vertreter der Anteilseigner und die Herren Jürgen Wefers und Markus Sterzl an Stelle der Herren Böhle und Lafos als Vertreter der Arbeitnehmer zu Aufsichtsratsmitgliedern bestellt. Bereits am 2. Juni 2017 hatte das Amtsgericht Essen Frau Monika Krebber mit Wirkung ab dem 9. Juni 2017 an Stelle von Herrn Hahn als Vertreterin der Arbeitnehmer zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Die gerichtlichen Bestellungen erfolgten jeweils auf der Grundlage des Art. 9 Absatz 1 lit. c) ii) der SE-Verordnung i. V. m. § 104 Absatz 2 und Absatz 3 Nr. 2 des Aktiengesetzes. Die derzeit gerichtlich bestellten Aufsichtsratsmitglieder werden der Hauptversammlung zur Wahl vorgeschlagen. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Artikel 40 Absätze 2 und 3 der SE-Verordnung, § 17 des Gesetzes zur Ausführung der SE-Verordnung ('SE-Ausführungsgesetz'), § 21 Absatz 3 des Gesetzes über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft ('SE-Beteiligungsgesetz'), Teil 2 der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der innogy SE vom 20. Dezember 2016 ('SE-Arbeitnehmerbeteiligungsvereinbarung') und § 11 Absatz 1 der Satzung aus zwanzig Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung bestellt werden. Von den zwanzig Mitgliedern sind zehn Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitnehmer zu bestellen. Besteht bei einer börsennotierten SE der Aufsichtsrat aus derselben Zahl von Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern, müssen gemäß § 17 Absatz 2 des SE-Ausführungsgesetzes im Aufsichtsrat Frauen und Männer jeweils mit einem Anteil von mindestens 30 % vertreten sein. Damit müssen mindestens sechs Sitze im Aufsichtsrat von Frauen und mindestens sechs Sitze von Männern besetzt sein, wobei nach Teil 2 der SE-Arbeitnehmerbeteiligungsvereinbarung dem Aufsichtsrat sowohl auf Anteilseigner- als auch auf Arbeitnehmerseite mindestens drei Vertreter jedes Geschlechts angehören müssen. Mit der Wahl der Kandidatin und der Kandidaten, die vom Aufsichtsrat und der Arbeitnehmerseite vorgeschlagen sind, wäre das vorstehend beschriebene Mindestanteilsgebot erfüllt. a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Dr. Erhard Schipporeit, Hannover, Selbständiger Unternehmensberater als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Bestellung erfolgt mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 beschließt. b) Die Arbeitnehmerseite schlägt gemäß § 21 Absatz 3 des SE-Beteiligungsgesetzes und Teil 2 der SE-Arbeitnehmerbeteiligungsvereinbarung folgende Personen als durch die Hauptversammlung zu bestellende Vertreter der Arbeitnehmer vor: aa) Frau Monika Krebber, Mülheim a. d. R., Stellvertretende Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der innogy SE Stellvertretende Vorsitzende des Konzernbetriebsrats der RWE Aktiengesellschaft bb) Herrn Markus Sterzl, Düsseldorf, Landesfachbereichsleiter FB 2 Ver- und Entsorgung ver.di Landesbezirk NRW cc) Herrn Jürgen Wefers, Wesel, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der innogy SE Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der Westnetz GmbH Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 beschließt. Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge zur Bestellung der Arbeitnehmervertreter gebunden. Die Wahl erfolgt im Wege der Einzelwahl. Der Vorschlag zur Wahl des Anteilseignervertreters stützt sich auf die Empfehlung des Nominierungsausschusses und berücksichtigt die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen Herrn Dr. Schipporeit und der innogy SE, deren Konzernunternehmen, den Organen der innogy SE oder einem wesentlich an der innogy SE beteiligten Aktionär keine maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne der Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex. Der Aufsichtsrat hat Herrn Dr. Erhard Schipporeit in seiner Sitzung am 13. Dezember 2017 mit Wirkung zum 1. Januar 2018 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Es ist beabsichtigt, dem Aufsichtsrat Herrn Dr. Schipporeit für den Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat durch die Hauptversammlung erneut als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorzuschlagen. *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte* Im Zeitpunkt der Einberufung ist das Grundkapital der Gesellschaft in 555.555.000 Stammaktien eingeteilt, die ebenso viele Stimmrechte gewähren. *Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des

