DGAP-News: Axel Springer SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Axel Springer SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.04.2018 in Axel-Springer-Passage, Markgrafenstraße 19a, 10969 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-03-12 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Axel Springer SE Berlin ISIN DE0005501357 / WKN 550135 ISIN DE0005754238 / WKN 575423 Einladung zur Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2018 am 18. April 2018, um 10:00 Uhr in der Axel-Springer-Passage, Markgrafenstraße 19a, 10969 Berlin, ein. *Tagesordnung:* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Axel Springer SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem zusammengefassten Lagebericht der Axel Springer SE und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017 sowie des Berichts des Aufsichtsrats* Die vorstehenden Unterlagen (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG1 zu den übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB) sind von der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Axel Springer SE unter www.axelspringer.de/hv2018 zugänglich. Ferner werden diese Unterlagen auch in der Hauptversammlung der Axel Springer SE zugänglich gemacht. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat. 1 Die für Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland maßgeblichen Vorschriften, insbesondere des HGB und des AktG, finden auf die Axel Springer SE aufgrund der Verweisungsnormen der Art. 5, Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), Art. 53 sowie Art. 61 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (*SE-VO*) Anwendung, soweit sich aus spezielleren Vorschriften der SE-VO nichts anderes ergibt. 2. *Verwendung des Bilanzgewinns* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 215.790.622,00 vollständig zur Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2017 in Höhe von EUR 2,00 je dividendenberechtigte Stückaktie zu verwenden. Derzeit hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien, sodass alle Aktien der Gesellschaft dividendenberechtigt sind. Bis zum Zeitpunkt der Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien jedoch vermindern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von EUR 2,00 je dividendenberechtigte Stückaktie ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet. Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Die Dividende soll daher am 23. April 2018 ausgezahlt werden. 3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Axel Springer SE für das Geschäftsjahr 2017* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Axel Springer SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Axel Springer SE für das Geschäftsjahr 2017* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Axel Springer SE für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats in zwei Gruppen abstimmen zu lassen: zum einen über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der Axel Springer SE außer Frau Dr. h.c. Friede Springer und zum anderen über die Entlastung von Frau Dr. h.c. Friede Springer als Mitglied des Aufsichtsrats der Axel Springer SE. 5. *Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers, Bestellung des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und eine etwaige prüferische Durchsicht weiterer unterjähriger Finanzberichte* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Audit Committees vor: Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung Berlin, wird a) zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018, b) zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2018 sowie c) für eine etwaige prüferische Durchsicht weiterer unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2018 und 2019 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt. Das Audit Committee erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme Dritter ist und ihm insbesondere keine Klausel auferlegt wurde, die seine Auswahl oder die Auswahl der Hauptversammlung der Axel Springer SE im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer bestimmten Prüfungsgesellschaft für die Durchführung der Abschlussprüfung auf bestimmte Kategorien oder Listen von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften beschränkt, es folglich frei in seiner Entscheidung war. 6. *Wahlen zum Aufsichtsrat* Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß Art. 40 Abs. 2 und 3 SE-VO, § 17 SEAG, § 21 Abs. 3 SEBG, der Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Axel Springer SE zwischen der Axel Springer SE (vormals firmierend unter Axel Springer AG) und dem Besonderen Verhandlungsgremium der Axel Springer AG vom 18. November 2013 und § 9 Abs. 1 der Satzung der Axel Springer SE nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen und besteht aus neun Mitgliedern. Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung endet die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds William Edward Ford, der sein Amt mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2018 niedergelegt hat. Darüber hinaus hat Rudolf Knepper sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Axel Springer SE mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2018 niederlegt. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats für eine Amtszeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 entscheidet, längstens jedoch bis zum Ablauf des 16. April 2020 zu wählen: a) Frau Iris Knobloch, Präsidentin Warner Bros. Entertainment France S.A.S., wohnhaft in Neuilly, Frankreich, sowie b) Dr. Alexander C. Karp, CEO Palantir Technologies Inc., wohnhaft in Palo Alto, USA. Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats stützen sich jeweils auf eine Empfehlung des Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und berücksichtigen die vom Aufsichtsrat der Axel Springer SE für seine Zusammensetzung beschlossenen Ziele und das Kompetenzprofil für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen. 7. *Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts* Aufgrund der von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. April 2014 zu dem dortigen Tagesordnungspunkt 8 erteilten Ermächtigung ist der Vorstand der Gesellschaft noch bis zum 15. April 2019 ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben. Es wird vorgeschlagen, die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit einer Laufzeit bis zum 17. April 2023 zu erneuern und die bisherige Ermächtigung aufzuheben. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: a) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 17. April 2023 eigene Aktien der Gesellschaft bis zur Höhe von 10% des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit den ggf. auch aus anderen Gründen erworbenen eigenen Aktien, die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zu keinem Zeitpunkt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Der Erwerb darf (i) über die Börse oder (ii) mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Angebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (im Folgenden 'Erwerbsangebot') erfolgen.

Der Gegenwert für den Erwerb der Aktien (ohne Erwerbsnebenkosten) darf bei einem Erwerb über die Börse den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktionspreise der Aktie der Axel Springer SE im Xetra-Handel (bzw. einem das Xetra-System ersetzenden vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten drei Börsenhandelstagen (in Frankfurt am Main) vor der Begründung der Verpflichtung zum Erwerb nicht um mehr als 10% über- bzw. unterschreiten. Bei einem Erwerbsangebot kann die Gesellschaft entweder einen Preis oder eine Preisspanne festlegen, zu dem/der sie bereit ist, die Aktien zu erwerben. Der Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) darf jedoch - vorbehaltlich einer Anpassung während der Angebotsfrist - den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktienkurse der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Erwerbsangebots um nicht mehr als 20% unter- bzw. überschreiten. Ergeben sich allerdings nach der öffentlichen Ankündigung des Erwerbsangebots nicht unerhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, d. h. des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Erwerbsangebots, so kann das Erwerbsangebot angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Schlussauktionspreis der Aktie der Axel Springer SE im Xetra-Handel (bzw. einem das Xetra-System ersetzenden vergleichbaren Nachfolgesystem) am dritten Börsenhandelstag (in Frankfurt am Main) vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung abgestellt. Sollte bei einem Erwerbsangebot das Volumen der angebotenen Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen überschreiten, kann die Annahme im Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien oder nach Quoten (ggf. unter Schaffung übertragbarer Andienungsrechte) erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu 100 Stück kann vorgesehen werden. b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien, die aufgrund dieser Ermächtigung und/oder aufgrund vorangegangener Hauptversammlungsermächtigungen erworben werden bzw. wurden, - in anderer Weise als über die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre - unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre - gegen Sachleistung, insbesondere auch im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zu dem Zweck zu veräußern, Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Unternehmen oder andere Wirtschaftsgüter zu erwerben, - an Dritte gegen Barzahlung zu veräußern, soweit die Veräußerung zu einem Preis erfolgt, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet, und die Anzahl der veräußerten Aktien 10% des Grundkapitals im Zeitpunkt der Verwendung der Aktien nicht übersteigt; wobei sich die Höchstgrenze von 10% des Grundkapitals vermindert um den anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden, oder - Personen zum Erwerb anzubieten oder zu übertragen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen. Darüber hinaus wird der Vorstand ermächtigt, vorbezeichnete Aktien einzuziehen, ohne dass die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch in der Weise eingezogen werden, dass sich das Grundkapital nicht verändert, sondern durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht wird (vereinfachtes Einziehungsverfahren gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG). c) Die Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch Konzernunternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder der Konzernunternehmen ausgeübt werden. d) Die in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 16. April 2014 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien endet mit Wirksamwerden dieser neuen Ermächtigung. 8. *Beschlussfassungen über das Unterbleiben von Angaben nach § 285 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB und §§ 315e Abs. 1, 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB im Jahres- und Konzernabschluss (Befreiung von der Verpflichtung zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung)* Gemäß § 285 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB sind im Anhang des Jahresabschlusses einer börsennotierten _Societas Europaea_ (SE) neben der Angabe der den Vorstandsmitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge zusätzliche Angaben im Hinblick auf die jedem einzelnen Vorstandsmitglied gewährten Vergütungen erforderlich. Entsprechendes gilt nach §§ 315e Abs. 1, 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB für den Konzernanhang. Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 16. April 2014 hat unter Tagesordnungspunkt 9 gemäß §§ 286 Abs. 5 Satz 1 HGB und §§ 315a Abs. 1, 314 Abs. 2 Satz 2 HGB a.F. beschlossen, dass die individualisierte Offenlegung der Vorstandsvergütung in den Jahres- und Konzernabschlüssen der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2014 bis 2018 (einschließlich) unterbleiben soll ('Opt-Out'). Es wird vorgeschlagen, den Opt-Out für die Jahres- und Konzernabschlüsse der Axel Springer SE, die für die Geschäftsjahre 2018 bis 2022 (einschließlich) aufzustellen sind, zu erneuern. Die entsprechenden Angaben sollen - soweit und solange es das Gesetz weiterhin zulässt - nicht veröffentlicht werden. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass dem berechtigten Informationsinteresse der Aktionäre und des Kapitalmarkts durch die Angabe der Gesamtvergütung der Mitglieder des Vorstands hinreichend Rechnung getragen wird. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor zu beschließen: Die gemäß § 285 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB und §§ 315e Abs. 1, 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB (in ihrer jeweils anwendbaren Fassung) verlangten Angaben unterbleiben gemäß § 286 Abs. 5 Satz 1 HGB und §§ 315e Abs. 1, 314 Abs. 3 Satz 1 HGB (soweit und solange es das Gesetz zulässt) in den Jahres- und Konzernabschlüssen der Axel Springer SE, die für die Geschäftsjahre 2018 bis 2022 (einschließlich) aufzustellen sind. 9. *Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Axel Springer SE und der BILD GmbH* Im Zuge der Neuaufstellung der Verlagsstruktur der Medienmarken (u.a. BILD, WELT) des Axel-Springer-Konzerns soll die BILD GmbH & Co. KG, Berlin, in den steuerlichen Organkreis der Axel Springer SE einbezogen werden. Dafür ist der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Axel Springer SE als herrschender Gesellschaft erforderlich, der wiederum den Formwechsel der derzeit als Kommanditgesellschaft betriebenen BILD GmbH & Co. KG in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung voraussetzt. Im Zuge des Formwechsels, der voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2018 vollzogen werden wird, soll die derzeit einzige persönlich haftende Gesellschafterin BILD Multimedia Verwaltungs GmbH aus der Gesellschaft ausscheiden und die derzeit einzige Kommanditistin Axel Springer SE Alleingesellschafterin der dann als BILD GmbH firmierenden Gesellschaft werden. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bedarf unter anderem zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung der Axel Springer SE. Um von den steuerlichen Vorteilen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags noch im laufenden Geschäftsjahr 2018 profitieren zu können, soll der Hauptversammlung schon der am 20. Februar 2018 aufgestellte Entwurf eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Axel Springer SE als herrschendem Unternehmen und der zukünftigen formgewechselten BILD GmbH als

abhängiger Gesellschaft zur Zustimmung vorgelegt werden. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag selbst soll erst nach Erteilung der Zustimmung der Hauptversammlung der Axel Springer SE und dem Wirksamwerden des Formwechsels der BILD GmbH & Co. KG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung abgeschlossen werden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: Dem am 20. Februar 2018 aufgestellten Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Axel Springer SE und der BILD GmbH wird zugestimmt. Der Vorstand wird angewiesen, den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen, nachdem der Formwechsel der BILD GmbH & Co. KG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung wirksam geworden und die Axel Springer SE deren Alleingesellschafterin geworden ist. 10. *Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Axel Springer SE und der Axel Springer All Media GmbH* Die Axel Springer All Media GmbH & Co. KG, Berlin, soll in den steuerlichen Organkreis der Axel Springer SE einbezogen werden. Dafür ist der Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Axel Springer SE als herrschender Gesellschaft erforderlich, der wiederum den Formwechsel der derzeit als Kommanditgesellschaft betriebenen Axel Springer All Media GmbH & Co. KG in die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung voraussetzt. Im Zuge des Formwechsels, der voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2018 vollzogen werden wird, soll die derzeit einzige persönlich haftende Gesellschafterin Axel Springer All Media Verwaltungs-GmbH aus der Gesellschaft ausscheiden und die derzeit einzige Kommanditistin Axel Springer SE Alleingesellschafterin der dann als Axel Springer All Media GmbH firmierenden Gesellschaft werden. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag bedarf unter anderem zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung der Axel Springer SE. Um von den steuerlichen Vorteilen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags noch im laufenden Geschäftsjahr 2018 profitieren zu können, soll der Hauptversammlung schon der am 20. Februar 2018 aufgestellte Entwurf eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Axel Springer SE als herrschendem Unternehmen und der zukünftigen formgewechselten Axel Springer All Media GmbH als abhängiger Gesellschaft zur Zustimmung vorgelegt werden. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag selbst soll erst nach Erteilung der Zustimmung der Hauptversammlung der Axel Springer SE und dem Wirksamwerden des Formwechsels der Axel Springer All Media GmbH & Co. KG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung abgeschlossen werden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: Dem am 20. Februar 2018 aufgestellten Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Axel Springer SE und der Axel Springer All Media GmbH wird zugestimmt. Der Vorstand wird angewiesen, den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen, nachdem der Formwechsel der Axel Springer All Media GmbH & Co. KG in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung wirksam geworden und die Axel Springer SE deren Alleingesellschafterin geworden ist. 11. *Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Axel Springer SE und der Sales Impact GmbH* Die Axel Springer SE als herrschende Gesellschaft und die Sales Impact GmbH, Hamburg, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Axel Springer SE, als abhängige Gesellschaft haben am 7. März 2018 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: Dem am 7. März 2018 geschlossenen Beherrschungs- und Gewinn-abführungsvertrag zwischen der Axel Springer SE und der Sales Impact GmbH wird zugestimmt. 12. *Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Axel Springer SE und der Einhundertste 'Media' Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH* Die Axel Springer SE als herrschende Gesellschaft und die Einhundertste 'Media' Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Axel Springer SE, als abhängige Gesellschaft haben am 7. März 2018 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: Dem am 7. März 2018 geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Axel Springer SE und der Einhundertste 'Media' Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH wird zugestimmt. 13. *Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Axel Springer SE und der Einhunderterste 'Media' Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH* Die Axel Springer SE als herrschende Gesellschaft und die Einhunderterste 'Media' Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Axel Springer SE, als abhängige Gesellschaft haben am 7. März 2018 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: Dem am 7. März 2018 geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Axel Springer SE und der Einhunderterste 'Media' Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH wird zugestimmt. *Angaben gemäß § 125 Abs. 1 AktG über die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder* Die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten, Frau Iris Knobloch und Dr. Alexander C. Karp, sind wie nachfolgend angegeben Mitglieder in anderen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: a) Frau Iris Knobloch * Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine * Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: * Accor S.A., Frankreich, Vice Chairman des Board of Directors und Lead Independent Director * Lazard Ltd., Bermuda, Mitglied des Board of Directors (ab 1. April 2018) b) Dr. Alexander C. Karp * Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: keine * Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: The Economist Newspaper Limited, Großbritannien, Mitglied des Board of Directors *Weitere Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder* Der Aufsichtsrat geht - auch nach Rücksprache mit den Kandidaten - davon aus, dass sie jeweils den zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können. Angaben zu den relevanten Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen der vorgeschlagenen Kandidaten können Sie den Lebensläufen der Kandidaten entnehmen, die dieser Tagesordnung als Anlagen beigefügt und im Internet unter www.axelspringer.de/hv2018 eingestellt sind. Zu Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 Deutscher Corporate Governance Kodex wird erklärt, dass die vorgenannten Kandidaten nach Einschätzung des Aufsichtsrats in keiner persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär stehen, die ein objektiv urteilender Aktionär für eine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. *Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 7* Mit der unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagenen Ermächtigung möchte die Gesellschaft weiterhin die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien auf der Grundlage von § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu erwerben. Sie würde damit in die Lage versetzt, bis zum 17. April 2023 eigene Aktien in einem Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben (§ 71 Abs. 2 AktG). Zwar wurde der Vorstand auf der ordentlichen Hauptversammlung 2014 unter dem Tagesordnungspunkt 8 ermächtigt, eigene Aktien bis zum 15. April 2019 zu erwerben. Es ist aus Sicht der Gesellschaft jedoch sinnvoll, in der diesjährigen Hauptversammlung vorsorglich eine neue Ermächtigung beschließen zu lassen. Die neue Ermächtigung ist im Wesentlichen inhaltsgleich mit der von der Hauptversammlung am 16. April 2014 unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossenen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien. Zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. a) Erwerb der eigenen Aktien Der Erwerb eigener Aktien kann i) über die Börse oder ii) über ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Angebot oder eine öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (im Folgenden 'Erwerbsangebot') zu den in der Ermächtigung festgelegten Preisen erfolgen, die sich an dem Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Erwerbs orientieren. Bei dem Erwerb eigener Aktien über ein

