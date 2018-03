Zürich - UBS Asset Management gab heute die Einführung von UBS Partner bekannt, einer technologischen White-Label-Lösung, die einen drastischen Wandel in dem von Banken angebotenen Beratungsprozess und ihrem Kundendienst ermöglicht, so UBS in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...