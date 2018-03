Liebe Leser,

nicht ganz überraschend dürften die Gespräche zwischen E.ON und RWE über Innogy gegangen sein. Nach der Aufspaltung hält RWE immer noch eine Mehrheit der Aktien an Innogy. Diese sollen nun an den Wettbewerber E.ON verkauft werden!

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Ist das das Ende von Innogy?

So wie es aktuell aussieht, wird Innogy im Interesse von RWE und E.ON zerschlagen. RWE will sich das Geschäft mit den regenerativen Energien sichern und E.ON will seinen ... (Johannes Weber)

