- SKODA AUTO liefert im Februar 92.800 Fahrzeuge an Kunden aus (+14,3 %) - Märkte: hohe Zuwachsraten vor allem in China (+30,6 %), Russland (+38,6 %), Deutschland (+17,6 %) und der Türkei (+79,3 %) - SKODA OCTAVIA unverändert weltweiter Bestseller der Marke, SUV-Modelle KODIAQ und KAROQ sind wichtige Wachstumstreiber - Studie SKODA VISION X, überarbeiteter SKODA FABIA und SKODA KODIAQ Laurin & Klement feiern Weltpremiere auf dem Genfer Automobilsalon



SKODA AUTO hat im Februar weltweit 92.800 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das entspricht einem Plus von 14,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Februar 2017: 81.200 Fahrzeuge). Damit erzielt das Unternehmen das beste Februar-Ergebnis in der 123-jährigen Geschichte. Besonders stark zulegen kann der tschechische Automobilhersteller in China (+30,6 %), Deutschland (+17,6 %), Russland (+38,6 %) und der Türkei (+79,3 %). Neben dem internationalen Bestseller OCTAVIA tragen auch die beiden SUV-Modelle KAROQ und KODIAQ wesentlich zum starken Gesamtergebnis bei.



"SKODA AUTO setzt seinen Wachstumskurs mit einem weiteren Rekordmonat fort. Die Nachfrage nach SKODA KAROQ und KODIAQ steigt weiter, damit ist unsere junge SUV-Palette eine tragende Säule unseres Erfolges", sagt Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing. "Unsere neuen, attraktiven Modelle werden uns zusätzliche Wachstumsimpulse geben, mit ihnen stellen wir die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft", so Favey weiter.



Auf dem Internationalen Automobilsalon 2018 in Genf stellt der Automobilhersteller aus Mladá Boleslav die Studie SKODA VISION X vor, auch der umfangreich überarbeitete SKODA FABIA feiert Weltpremiere. Mit dem SKODA KODIAQ Laurin & Klement präsentiert sich außerdem das Topmodell der gefragten SUV-Baureihe erstmals der Öffentlichkeit.



In Westeuropa erzielt SKODA AUTO im Februar mit 38.300 Auslieferungen ein Plus von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat (Februar 2017: 34.800 Fahrzeuge). Im stärksten europäischen Einzelmarkt Deutschland steigen die Auslieferungen auf 14.800 Fahrzeuge (Februar 2017: 12.600 Fahrzeuge; +17,6 Prozent). Zweistellige Zuwachsraten erzielt SKODA AUTO auch in Italien (2.600 Fahrzeuge; +18,6 %), Frankreich (2.300 Fahrzeuge; +20,7 %), Österreich (2.300; +18,4 %), den Niederlanden (1.400 Fahrzeuge; +19,9 %), Norwegen (700 Fahrzeuge; +30,2 %) und Griechenland (200 Fahrzeuge; +43,3 %).



In Zentraleuropa liegen die Auslieferungen mit 18.400 Fahrzeugen 6,1 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums (Februar 2017: 17.400 Fahrzeuge). Auf dem Heimatmarkt Tschechien liefert SKODA AUTO im zurückliegenden Monat 8.300 Fahrzeuge aus und kann damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent zulegen (Februar 2017: 8.200 Fahrzeuge). In der Slowakei (1.800 Fahrzeuge; +10,6 %) Ungarn (1.100 Fahrzeuge; +15,8 %) und Kroatien (400 Fahrzeuge; +44,5 %) erzielt SKODA AUTO jeweils zweistellige Zuwachsraten.



In Osteuropa ohne Russland wächst der Absatz im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,8 Prozent auf 3.100 Fahrzeuge (Februar 2017: 2.800 Fahrzeuge). Besonders stark legt der Hersteller in Bulgarien (300 Fahrzeuge; +32,3 %) und in Rumänien (900 Fahrzeuge; +22,8 %) zu.



In Russland steigen die Auslieferungen an Kunden um 38,6 Prozent auf 5.900 Fahrzeuge (Februar 2017: 4.300 Fahrzeuge).



In China - dem weltweit größten Einzelmarkt von SKODA AUTO - erreicht die tschechische Marke mit 19.600 Fahrzeugen einen Zuwachs von 30,6 Prozent (Februar 2017:15.000 Fahrzeuge).



In der Türkei verzeichnet der Hersteller ein starkes Plus und legt im Vergleich zum Vorjahresmonat um 79,3 Prozent auf 2.200 Fahrzeuge zu (Februar 2017: 1.200 Fahrzeuge).



In Indien kann SKODA AUTO im Vergleich zum Vorjahresmonat 16,8 Prozent mehr Autos absetzen, die Auslieferungen steigen auf 1.400 Fahrzeuge (Februar 2017: 1.200 Fahrzeuge).



Auslieferungen der Marke SKODA im Februar 2018 (in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/- in Prozent gegenüber Vorjahresmonat):



SKODA OCTAVIA (31.800; +11,1 %) SKODA FABIA (16.400; -1,9 %) SKODA RAPID (14.500; -3,2 %) SKODA KODIAQ (10.200; +>500 %) SKODA SUPERB (11.300; +3,2 %) SKODA YETI (1.300; -78,8 %) SKODA KAROQ (4.700; -) SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 2.600; +10,6 %)



