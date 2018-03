Der Konzerngewinn des Anlagenbauer Gea sinkt, die Dividende steigt und das Ebitda stagniert. Aber der Unternehmen hat das Ziel rausgegeben bis 2022 profitabler werden zu wollen.

Der überwiegend für die Nahrungs- und Getränkeindustrie produzierenden Anlagenbauer Gea will profitabler werden. Bis 2022 solle die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) auf 13,5 bis 15,5 Prozent von zuletzt 12,2 Prozent steigen, kündigte Vorstandschef Jürg Oleas am Donnerstag an. Die Erlöse sollen jährlich im Schnitt um 3,5 bis 4,5 Prozent wachsen.

Um die Ziele zu erreichen, werde er unter anderem margenschwache Unternehmensteile auf den Prüfstand stellen. "Wir sind davon überzeugt, dass wir so auch in einem erwartet herausfordernden Marktumfeld nachhaltiges Wachstum mit einer starken Marge verbinden können", so Oleas. Die Aktionäre sollen wie bisher am Gewinn ...

