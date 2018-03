Noch vor einer Woche signalisierte die Dax-Umfrage des Handelsblatts Panik unter Anlegern. Doch die Stimmung hat sich schnell wieder gedreht.

Die vergangene Handelswoche war aus Sicht der Börsenstimmung mustergütig: Vor einer Woche signalisierte das Handelsblatt-Dax-Sentiment Angst und Panik unter den Anlegern. Eine seltene Stimmungslage, die in der Vergangenheit stets gute Kaufkurse indizierte.

"Wir sind dem Boden am Aktienmarkt sehr nahe", lautete die Einschätzung des Sentimentexperten Stephan Heibel vor einer Woche. "Wer sich in den turbulenten Februar-Wochen ein paar schöne Aktien ausgesucht hatte, der konnte vor einer Woche zu Schnäppchenpreisen zuschlagen." Denn in der vergangenen Woche stieg der deutsche Leitindex um mehr als 400 Punkte hin, ein Plus von 3,6 Prozent.

Solch eine Panik, ein Ausverkauf mit hohen Umsätzen im Abwärtstrend, ist ein wichtiger Indikator für eine bevorstehende Trendwende. Denn dann haben viele Investoren ihre Aktien verkauft, es reichen anschließend wenige Käufe, damit die Kurse wieder steigen.

Hinter solchen Erhebungen wie dem wöchentlichen Handelsblatt Dax-Sentiment unter mehr als 3000 Anlegern stehen - vereinfacht formuliert - zwei Annahmen: Wenn viele Anleger optimistisch sind, haben sie bereits investiert. Dann bleiben wenige übrig, die noch kaufen und damit die Kurse in die Höhe treiben könnten.

Umgekehrt gilt: Wenn die Anleger pessimistisch sind, sind sie mehrheitlich nicht investiert. Dann können nur noch wenige verkaufen und damit die Kurse drücken. Für seine Prognose, wie sich der deutsche Leitindex in den kommenden Handelstagen entwickeln könnte, wertet Heibel zusätzlich weitere Indikatoren aus.

Für die kommenden Handelstage erwartet der Inhaber des Analysehauses Animusx keine Fortsetzung der Rally. "Die Stimmung in den USA entwickelt sich anders als bei uns in Deutschland", begründet er.

In den USA herrschte infolge der Steuersenkungen durch US-Präsident Donald Trump wochenlang eine extrem bullische Stimmung - ein Zeichen für bald fallende Kurse. Doch diese Feierlaune an den US-Märkte werde derzeit "gesund abgearbeitet".

Zur Erläuterung: Anfang Februar gab es den ersten Crash am Aktienmarkt, allerdings erfolgte dieser nach Einschätzung des Animusx-Geschäftsführers aufgrund vollautomatischer Handelssysteme. Als Folge herrschte damals keine ausreichende Panik, die aus Sentimentsicht ...

