Es läuft derzeit an der Wall Street. Nach der starken Performance vom vergangenen Freitag ist der Markt auch heute positiv in den Handel gestartet. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, mit allen wichtigen Informationen zum Handel in den USA. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.