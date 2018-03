München (ots) - Welchen besseren Härtetest gibt es für Freundschaften als den Urlaub in einem gemeinsamen Ferienhaus - noch dazu, wenn die neue Partnerin des langjährigen Freundes mitfährt? Schon bald lernen sich die eingeschworene Clique und die "Neue" von einer anderen Seite kennen. In die unbeschwerten Sonnentage der Familien am Meer mischt sich dicke Luft: Zwischen Altlasten, einer verheimlichten beruflichen Neuorientierung, Beziehungs-Stress und pubertären Differenzen der Kinder droht die Freundschaft baden zu gehen ... Die TV-Komödie "Familienurlaub mit Freunden" wird vom 21. Februar bis voraussichtlich 21. März auf Teneriffa gedreht. Die Hauptrollen spielen Anna König, Janek Rieke, Caro Scrimali und Philipp Hochmeier sowie die Kinder Arsseni Bultmann und Lena Mayr.



Zum Inhalt: Urlaub - die schönste Zeit im Jahr. Besonders wenn man ihn mit seiner neuen Liebe erleben kann, so wie Krankenschwester Tinka (Anna König) und Architekt Jürgen (Janek Rieke). Zweisamkeit steht allerdings nicht auf dem Programm, denn Tinkas zwölfjähriger Sohn Paul (Arsseni Bultmann) und Jürgens beste Freunde Lars (Philipp Hochmeier) und Diana (Caro Scrimali) nebst pubertierender Tochter Charlie (Lena Mayr) sind mit von der Partie. Für die stilbewusste Diana ist die lebenslustige, nicht immer geschmackssichere Tinka die völlig falsche Wahl. Das würde sie zwar nie so sagen, aber Tinka spürt deutlich, dass sie sich als einzige Nicht-Akademikerin nicht auf dem Niveau von Jürgen und seinen Freunden bewegt. Tinka liebt Jürgen, muss jedoch erkennen: Zwischen ihnen liegen Welten. Aber ist deshalb ihre Beziehung zum Scheitern verurteilt?



"Familienurlaub mit Freunden" (AT) ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Produzentinnen: Bea Schmidt und Stephanie Krenzler) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Das Drehbuch stammt von Johannes Rotter - verfilmt wird es von Sabine Bernardi. Die Redaktion verantwortet Katja Kirchen (ARD Degeto).



