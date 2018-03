Börsen-Insider Mick Knauff berichtet von seinen Erfahrungen auf dem Börsentag Düsseldorf am vergangenen Wochenende. Hier ging es für interessierte Anleger primär um Aktien, Krypto, Gold und Devisen. In dieser Handelswoche stehen vor allem die Versorger im Blickpunkt der Börsianer: RWE, E.ON und Tochter Innogy legen ihre Bilanzen vor. Ebenso der Sportartikelhersteller Adidas und Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie hatte in 2017 ihren "High-Fly", steht allerdings aktuell etwas unter Abgabedruck, da einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...