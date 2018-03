shareribs.com - Haben Sie sich schon Aktien von ICC Labs Inc., dem größten legalen Cannabis-Produzenten in Südamerika, ins Depot gelegt? Wenn nicht, bleibt Ihnen nicht mehr viel Zeit!Nachdem ICC Labs am 25. Januar 2018 bereits eine Anbau- und Exportlizenz für medizinisches, nicht-psychoaktives Cannabis mit hohem CBD-Gehalt erhalten hat, folgte nur rund einen Monat später die Erteilung von zwei weiteren Lizenzen in Kolumbien.ICC Labs wurde nun zusätzlich eine Lizenz für die Aufzucht von psychoaktiven Cannabispflanzen (mit hohem THC-Gehalt) sowie eine Lizenz für die Herstellung von Cannabis-Derivaten für medizinische Zwecke zugesprochen.Seit dem 19. Juli 2017 hat ICC Labs 66.512 Packungen Cannabis zu Genusszwecken mit je fünf Gramm pro Packung über lizenzierte Apotheken verkauft. Bis dato hat ICC Labs mehr als 1.000 Kilogramm Cannabis zu Genusszwecken für den heimischen Markt in Uruguay produziert.Zwischen dem 19. Juli 2017 und 4. März 2018 haben sich bei den Behörden von Uruguay insgesamt 17.377 neue Nutzer registriert, wodurch sich die Gesamtzahl an aktiv registrierten Nutzern auf 21.877 erhöht hat.Nachdem die Zahl der registrierten Nutzer, die im Register für Cannabis zu Genusszwecken eingetragen wurden, in den vergangenen sieben Monaten stark gestiegen ist, und dadurch eine stärkere Nachfrage erwartet wird, hat ICC Labs das IRCCA (Institut für die Regulierung von Cannabis) darüber informiert, dass man eine Erhöhung der Jahresproduktion von getrocknetem Cannabis zu Genusszwecken von zwei Tonnen jährlich auf fünf Tonnen jährlich plant.

