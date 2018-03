Erstmals seit Jahrzehnten soll Kubas Staatschef nicht mehr Castro heißen. Die Neuwahl des Volkskongresses leitet den Wechsel an der Spitze ein.

Kuba bereitet sich auf einen historischen Wechsel an der Staatsspitze vor. Nach der Parlamentswahl am Sonntag sollen die Abgeordneten am 19. April einen neuen Präsidenten bestimmen. Der Staatsratsvorsitzende Raúl Castro (86) wird sich dann nicht noch einmal zur Wahl stellen. Als Vorsitzender der Kommunistischen Partei wird er die Geschicke der Karibikinsel allerdings noch eine Weile mitbestimmen.

Überraschungen wurden bei der Wahl nicht erwartet, denn für jeden der 605 Sitze des Volkskongresses gab es jeweils nur einen Kandidaten. Vorläufige Ergebnisse sollten am Montagnachmittag (Ortszeit) bekannt gegeben werden. Die Wahlbeteiligung lag offiziellen Angaben zufolge bei über 78 Prozent. In Kuba sind neben der Kommunistischen ...

