Obwohl er derzeit nicht den Titel des reichsten Mannes der Welt führen darf, ist Warren Buffett wohl der größte Investor auf dem Planeten. Nachdem Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) in den 1950er-Jahren mit weniger als 10.000 US-Dollar begonnen hatten, haben sie Milliarden und Abermilliarden an Reichtum geschaffen. Forbes zufolge lag Buffetts Nettovermögen am 25. Februar bei mehr als 86 Milliarden US-Dollar.



Die Anlagestrategie von Buffett war über die Jahre hinweg recht einfach. Er sucht nach soliden Geschäftsmodellen, die unabhängig von der Kompetenz des Managementteams erfolgreich sein können, hält diese Unternehmen sehr lange und nutzt dabei die natürliche Wertsteigerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...