Ungeplante Maschinenstillstände gehen ins Geld. Sie zu vermeiden gilt deswegen als das oberste Ziel der vorbeugenden Instandhaltung. Eine Möglichkeit, um die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Maschine zu bestimmen, ist die Schwingungsüberwachung an Lagern, Motoren und anderen beweglichen Verschleißteilen mithilfe schnurloser Vibrationssensoren. Diese senden die Schwingungsdaten per Funk an Vibrationsdatenlogger, die die Daten in eine Datenbank schreiben. Die softwareunterstützte Schwingungsanalyse der aufgezeichneten Daten ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Schäden und damit den rechtzeitigen, und vor allem geplanten Austausch einzelner Maschinenteile.

Ein Hersteller von Schwingungsmessgeräten für die vorbeugende Instandhaltung ist PCE aus Meschede. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt 4000 verschiedene Mess- und Prüfgeräte sowie Laborgeräte und Waagen. Neben OEM-Produkten zählt dazu eine eigene Produktreihe von mobilen elektronischen Geräten - darunter der drahtlose Vibrationsdatenlogger PCE-VMS 504.

Bei diesem handelt es sich um ein drahtloses Schwingungs-Überwachungssystem mit externen Vibrationssensoren, das Vibration in einem Beschleunigungsbereich bis 30 G und in einem Frequenzbereich zwischen 5 Hz und 10 kHz misst. Die über Magnetfüße an die Maschinen angedockten externen Sensoren erfassen dabei auch die Geschwindigkeit, Verschiebung und Temperatur. Bis zu 60 dieser Messfühler lassen sich über einen Datenlogger erfassen. Das PCE-VMS 504 lädt die empfangenen Daten unmittelbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...