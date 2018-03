Eine Analyse von Henrik Becker

Meine letzte Analyse für den MDax liegt inzwischen mehr als drei Jahre zurück. Mein damaliges Ziel bei ca. 23.000 Punkten bis 2017 hat der Index längst erreicht und überschritten: (MDAX-Analyse aus dem Jahr 2015; alle Charts durch anklicken vergrößern) Obwohl ich den Grundtenor meiner Wellenzählung erhalten habe, verdeutlicht der Chart, daß ich, der aktuellen Entwicklung Rechnung tragend, einige Veränderungen vorgenommen habe. Die wohl augenfälligste Anpassung betrifft das deutlich nach oben verschobene Kursziel des seit 2009 laufenden Aufwärtstrends. Dieser Aspekt ist der nun geänderten Skalierung der Wellengrade geschuldet. Ausblick: Aktuell bildet der MDax die sehr große Welle (3) des seit'09 währenden Aufwärtstrends aus. Diese sich zwingend fünftteilige (1-2-3-4-5) Welle befindet sich ihrerseits in der finalen Phase; in Welle (5). Erstaunlicherweise liegt das idealtypische Ziel von (5) exakt auf dem größeren 1.62 Retracement (44.597 Punkte), weshalb ich auf die Darstellung verzichtet habe. Da sich (5) selbst fünfteilig darstellen muß, ist nicht davon auszugehen, daß sich der Trend so schön gebügelt ausbildet, wie es dem bisherigen Verlauf gegönnt war. Auf der folgenden Seite werde ich wie immer näher auf den etwas kürzeren Verlauf eingehen. Das grüne Zeitlineal zeigt zudem auf, daß absolut kein Grund besteht, in Torschlußpanik zu verfallen. Denn mit dem 1.62 Retracement weist dieses Instrument Anfang 2021 als Zielzone für Welle (5) gleichbedeutend ...

